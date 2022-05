Frankfurt a Rangers zabojujú v Seville o svoju druhú európsku trofej

Finále Európskej ligy 2021/2022 - STREDA 18. mája, 21.00 h:

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers /hrá sa v Seville, rozhodca: Slavko Vinčič (Slovin.)/

Sevilla 17. mája (TASR) - Futbalisti Eintrachtu Frankfurt odohrajú v stredu svoje prvé finále v európskej súťaži po 42 rokoch. V súboji o triumf v Európskej lige nastúpia proti Glasgowu Rangers. Zápas sa začne v Seville o 21.00 SELČ.Oba kluby majú na konte jedno prvenstvo v kontinentálnej súťaži. Eintracht vyhral v roku 1980 vtedajšiu európsku súťaž číslo dva Pohár víťazov pohárov, keď vo finále zdolal v dvojzápase Borussiu Mönchengladbach. Ešte dávnejšie si Frankfurt zahral aj finále predchodcu Ligy majstrov. V EPM nestačil v roku 1960 na Real Madrid, po prehre 3:7 vo finále zhodou okolností v Glasgowe.Rangers sa tešili z triumfu v PVP v roku 1972, keď v Barcelone zvíťazili vo finále nad Dinamom Moskva 3:2. Ich najčerstvejšia skúsenosť z finále európskej súťaže pochádza z roku 2008, keď vo finále v Manchestri podľahli v Pohári UEFA ďalšiemu ruskému klubu Zenit Petrohrad 0:2.Eintrachtu môže iba prvenstvo v Európskej lige zaručiť účasť v medzinárodných súťažiach v budúcej sezóne. Nedávno skončený ročník Bundesligy mu nevyšiel tak, ako ten predchádzajúci, v konečnej tabuľke klesol z piatej priečky na jedenástu. Ťaženie Európou však Frankfurtu vyšlo, vo štvrťfinále dokázal vyradiť FC Barcelona, v semifinále prešiel aj cez West Ham United. "" burcoval tréner Frankfurtu Oliver Glasner podľa portálu UEFA.com.Glasgow Rangers si od finálovej účasti v Pohári UEFA prešiel zložitým obdobím, po finančných problémoch skončil až vo štvrtej škótskej lige. Prebil sa však naspäť a v tomto ročníku obsadil post národného vicemajstra. To stačí na účasť v predkole Ligy majstrov. Ak by však "jazdci" zdolali Frankfurt, mohli by si zaistiť priamo skupinovú fázu. "," dodal kouč škótskeho klubu Giovanni van Bronckhorst.