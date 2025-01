Frankfurt angažoval Wahiho z Marseille, má nahradiť Marmousha

Frankfurt 24. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub Eintracht Frankfurt angažoval Elyea Wahiho z Olympique Marseille. S 22-ročným útočníkom podpísal kontrakt do júna 2030.



Wahi ma byť náhradou za Egypťana Omara Marmousha, ktorý vo štvrtok prestúpil do Manchestru City. Francúzsky mladík prišiel do Marseille v lete a v tejto sezóne zaň odohral 13 zápasov Ligue 1, v ktorých strelil tri góly. "Chcel som sa chopiť tejto šance a prísť sem. Dôveru, ktorú do mňa vložili, chcem oplatiť dobrými výkonmi a gólmi," uviedol Wahi podľa AFP.



V bundesligovej tabuľke figuruje Frankfurt na treťom mieste a darí sa mu aj v Európskej lige, kde mu patrí druhá priečka za vedúcim Laziom Rím.