Frankfurt ďalšou prekážkou FC Barcelona v EL, West Ham hostí Lyon

prvé zápasy štvrťfinále EL 2021/2022:



18.45 RB Lipsko - Atalanta Bergamo

21.00 SC Braga - Glasgow Rangers

21.00 West Ham United - Olympique Lyon

21.00 Eintracht Frankfurt - FC Barcelona



Bratislava 6. apríla (TASR) - FC Barcelona je najväčší favorit na zisk trofeje vo futbalovej Európskej lige 2021/2022 vzhľadom na svoju slávnu značku, ale aj momentálnu formu. Hráči španielskeho veľkoklubu neprehrali v trinástich zápasoch vo všetkých súťažiach za sebou a v úvodnom stretnutí štvrťfinále EL nastúpia vo štvrtok o 21.00 h na pôde Eintrachtu Frankfurt. V tom istom čase sú na programe aj súboje West Ham United - Olympique Lyon a SC Braga - Glasgow Rangers, už o 18.45 h sa začne duel medzi RB Lipsko a Atalantou Bergamo.Pre finančnú obnovu Kataláncov je kľúčové prebojovať sa do budúcosezónnej edície Ligy majstrov. Šance FCB splniť tento cieľ rapídne stúpli od novembrového príchodu trénera Xaviho Hernandeza a cesta pre nich vedie ako cez EL, tak cez La Ligu. V nej sa Barcelona víkendovým víťazstvom nad FC Sevilla 1:0 vyhupla už na druhé miesto s rovnakým počtom bodov, ako majú na konte obhajca titulu Atletico Madrid a práve zdolaný andalúzsky súper. Veľkú zásluhu na tom má aj útočník Pierre-Emerick Aubameyang, ktorý prišiel vo februári zadarmo po ukončení zmluvy s londýnskym Arsenalom, kde sa ocitol na čiernej listine pre problémy s disciplínou. V barcelonskom drese nastrieľal deväť gólov v dvanástich vystúpeniach, Valencii dal hetrik a dva góly strelil aj Realu Madrid." zdôraznil Xavi pre agentúru AFP.Frankfurt už v tejto sezóne ubránil aj Roberta Lewandowského, keď si začiatkom sezóny pripísal skalp Bayernu Mníchov. Momentálne však v tabuľke najvyššej nemeckej súťaže figuruje na deviatej priečke a v predchádzajúcich dvoch zápasoch uhral dve bezgólové remízy. V osemfinále EL vyradil Betis a zmaril jeho nádeje predstaviť sa v sevillskom finále. Víťaz dvojzápasu sa v semifinále stretne s postupujúcim z dua West Ham a Lyon.Londýnski "kladivári" sú medzi elitnou osmičkou niektorej z európskych súťaží prvýkrát od roku 1981. Vtedajší anglický druholigista prehral v tejto fáze Pohára víťazov pohárov s Dinamom Tbilisi, neskorším celkovým víťazom. West Ham triumfoval v PVP 1965, v roku 1976 sa dostal do finále, kam sa chce vrátiť takmer po polstoročí. V osemfinále zdolal FC Sevilla a nedoprial rekordnému šesťnásobnému víťazovi EL/Pohára UEFA zahrať si o trofej v domovskom stánku. "Napätie stúpa. Pôsobím tu už dlho, zažil som si boje o záchranu a teraz sme vo štvrťfinále Európskej ligy. Ako klub chceme napredovať a ako hráči si chceme v týchto súťažiach merať sily s najlepšími futbalistami sveta. Je to fantastické," vyhlásil obranca Aaron Cresswell. Lyon postúpil do konfrontácie s West Hamom vyradením FC Porto.Nemecko je jediná krajina s dvojnásobným zastúpením vo štvrťfinále. Popri Eintrachte pokračuje aj RB Lipsko a od decembrového nástupu trénera Domenica Tedesca má formu. Na domáci duel proti Atalante Bergamo sa Lipsko naladilo bundesligovým víťazstvom na pôde Borussie Dortmund 4:1 a v tabuľke figuruje na štvrtej priečke. Naopak, Atalanta v Serie A klesla mimo najlepšie kvarteto. Postupujúci narazí na úspešného z dvojzápasu Braga - Rangers. Portugalské mužstvo vyradilo v predchádzajúcom kole AS Monaco a cez víkend zdolalo v domácej lige Benficu Lisabon 3:2. "Jazdci" môžu čerpať inšpiráciu spred dvoch rokov, keď prešli cez Bragu v EL. Budú to potrebovať po nedeľnej prehre na vlastnom štadióne v mestskom derby so Celticom 1:2, po ktorej zaostávajú v boji o titul za odvekým rivalom o šesť bodov.