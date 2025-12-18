< sekcia Šport
Frankfurt prijme opatrenia po ďalšom treste za správanie fanúšikov
Európska futbalová únia (UEFA) ho opakovane potrestala za nevhodné správanie fanúšikov.
Autor TASR
Frankfurt 18. decembra (TASR) - Nemecký klub Eintracht Frankfurt prijme zatiaľ nešpecifikované opatrenia po tom, čo ho Európska futbalová únia (UEFA) opakovane potrestala za nevhodné správanie fanúšikov. Tá rozhodla, že priaznivci bundesligistu nemôžu prísť na nasledujúce dva vonkajšie európske zápasy. Ide o reakciu na použitie pyrotechniky a škody na štadióne počas stretnutia Ligy majstrov v Barcelone z 9. decembra (1:2).
UEFA presadila podmienečný trest udelený začiatkom roka za incidenty počas súboja Európskej ligy proti Rímu tým, že zakázala fanúšikom vstup na jeden zápas vonku. Frankfurtu v roku 2019 zakázala predaj vstupeniek na dva vonkajšie duely pre incidenty spôsobené ich fanúšikmi. V rokoch 2023 a 2025 talianske úrady klubu nepovolili posielať priaznivcov na stretnutia s Neapolom. Člen predstavenstva Frankfurtu Philipp Reschke vo vyhlásení klubu uviedol, že sa proti zákazu na druhý zápas možno odvolajú, ale tiež povedal, že veci sa musia zmeniť. „Teraz je však jasné, že takto to nemôže pokračovať, pretože ide o tretí trest tohto druhu od roku 2019. Urobíme jasné a cielené úpravy, ktoré čoskoro podrobne vysvetlíme,“ avizoval.
Frankfurt nebude mať žiadnych cestujúcich fanúšikov na januárovom dueli LM v Karabachu. Klub dostal od UEFA aj pokutu približne 43-tisíc eur.
