Frankfurt prišiel pre zranenie o brankára Santosa, mimo hry aj Götze

Frankfurt 19. apríla (TASR) – Nemecký futbalový klub Eintracht Frankfurt sa bude musieť na dlhší čas zaobísť bez brankára Kauu Santosa. Dvadsaťdvaročný Brazílčan si vo štvrtkovom zápase Európskej ligy proti Tottenhamu Hotspur (0:1) vážne poranil predný skrížený väz v kolene. Ako informoval klub v piatok večer, Santos môže pauzovať až do konca kalendárneho roka.



Zranenie utrpel po kolízii s Jamesom Maddisonom, ktorá predchádzala penalte v prospech londýnskeho tímu. Napriek zraneniu Santos duel dohral. V predošlých týždňoch úspešne zastupoval Kevina Trappa, ktorý sa medzitým zotavil zo zranenia holenej kosti a mohol by sa vrátiť do zostavy už v nedeľu na ihrisku Augsburgu alebo v nasledujúcom kole proti RB Lipsko. V prípade, že Trapp nebude pripravený, šancu medzi tromi žrďami dostane zrejme Jens Grahl. Ten nastúpil v ostrom zápase naposledy vo februári 2024.



Eintracht zároveň informoval, že stredopoliar Mario Götze utrpel v rovnakom zápase zranenie zadného stehenného svalu a dočasne vypadne z kádra. Frankfurt figuruje na treťom mieste Bundesligy, pričom umiestnenie v prvej štvorke zaručuje účasť v budúcosezónnej edícii Ligy majstrov. Informácie priniesla agentúra DPA.