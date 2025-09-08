Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Frankfurt rozhodne o predĺžení zmluvy s Götzem až v novom roku

Nemecký futbalista Mario Götze. Foto: FOTO TASR/AP

Götze prišiel do Frankfurtu v roku 2022 a jeho súčasná zmluva má vypršať na konci tejto sezóny.

Autor TASR
Frankfurt 8. septembra (TASR) - Nemecký futbalový klub Eintracht Frankfurt rozhodne o predĺžení spolupráce s Mariom Götzem až v novom roku. V pondelok to oznámil člen predstavenstva Markus Krösche.

Götze prišiel do Frankfurtu v roku 2022 a jeho súčasná zmluva má vypršať na konci tejto sezóny. Pred niekoľkými dňami uviedol, že by chcel vo farbách Eintrachtu pokračovať aj naďalej. „Spoločne sme si sadli a rozhodli sme sa, že sa na to pozrieme v zime,“ citovala z Kröscheovho vyhlásenia agentúra DPA.

Autor víťazného gólu z finále MS 2014 má podľa Kröscheho kvalitu, ktorá dokáže tím posunúť na ďalšíu úroveň. „Mario je mimoriadne dôležitou súčasťou nášho tímu a zohral kľúčovú úlohu v tom, že sme boli v uplynulých rokoch takí úspešní. Je však aj dôležitým faktorom v mladom mužstve, pretože dokáže hráčom vysvetliť, že veci nejdú vždy dobre a že existujú aj zlé obdobia,“ povedal Krösche na adresu 33-ročného ofenzívneho stredopoliara.

Götze v minulosti obliekal dresy Borussie Dortmund či Bayernu Mníchov. V zbierke trofejí má okrem triumfu na svetovom šampionáte aj päť bundesligových titulov či štyri Nemecké poháre.
