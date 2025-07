Frankfurt sa už údajne dohodol s japonským krídelníkom Doanom

Frankfurt 29. júla (TASR) - Japonský futbalový útočník Ricu Doan má namierené z Freiburgu do tímu bundesligového rivala Eintrachtu Frankfurt. S klubom sa už dohodol na podmienkach kontraktu, ktorý by mal platiť do roku 2030.



Podľa denníka Bild pokročili aj rokovania medzi oboma klubmi, no stále sa nedohodli na konečnej výške odstupného. Freiburg údajne požaduje minimálne 20 miliónov eur, Frankfurt sa v ponuke pohybuje na úrovni 15 až 18 miliónov eur. Eintracht hľadá náhradu za Huga Ekitikeho, ktorý prestúpil do Liverpoolu. Informovala agentúra DPA.