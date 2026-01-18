< sekcia Šport
Frankfurt ukončil spoluprácu s trénerom Toppmöllerom
V minulej sezóne doviedol mužstvo historicky prvýkrát do Ligy majstrov, pričom zaujal atraktívnym ofenzívnym štýlom hry.
Autor TASR
Frankfurt 18. januára (TASR) - Futbalový klub Eintracht Frankfurt ukončil spoluprácu s trénerom Dinom Toppmöllerom. V nedeľu o tom najprv informovali televízna stanica Sky, denník Bild a agentúra DPA, neskôr to potvrdil aj samotný klub. Mužstvo dočasne povedú Dennis Schmitt a Alexander Meier.
Po tom, čo Frankfurt v piatkovom ligovom zápase na ihrisku Werderu Brémy zachránil remízu 3:3 gólom v nadstavenom čase, sa mal športový riaditeľ Markus Krösche stretnúť s dozornou radou, aby prerokovali Toppmöllerovu budúcnosť. Ten prišiel do Frankfurtu v lete 2023 a prevzal tím po Oliverovi Glasnerovi, s ktorým klub v roku 2022 vyhral Európsku ligu. V minulej sezóne doviedol mužstvo historicky prvýkrát do Ligy majstrov, pričom zaujal atraktívnym ofenzívnym štýlom hry.
V aktuálnej sezóne sa však tímu nepodarilo nadviazať na výkony z predchádzajúceho ročníka. Predovšetkým sa Toppmöllerovi nepodarilo vyriešiť defenzívne problémy mužstva – v 18 ligových zápasoch inkasoval Frankfurt už 39 gólov. S iba jedným víťazstvom z posledných siedmich ligových duelov je Frankfurt, ktorý je momentálne na siedmom mieste tabuľky, v ohrození, že stratí kontakt s priečkami zaručujúcimi účasť v európskych pohároch.
