Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. december 2025Meniny má Milada
< sekcia Šport

Frankfurt získal Ebnoutaliba, najlepšieho strelca druhej nemeckej ligy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťdvaročný Ebnoutalib nastrieľal za Elversberg v tomto ročníku 12 gólov a prispel tak k aktuálne druhému miestu v tabuľke.

Autor TASR
Frankfurt 29. decembra (TASR) - Futbalistov Eintrachtu Frankfurt posilní najlepší strelec prebiehajúcej sezóny druhej nemeckej ligy Younes Ebnoutalib. Z Elversbergu prestúpi za fixnú sumu osem miliónov eur, ďalšie dva môžu jeho doterajšiemu zamestnávateľovi pribudnúť na konto ako prípadné bonusy.

Dvadsaťdvaročný Ebnoutalib nastrieľal za Elversberg v tomto ročníku 12 gólov a prispel tak k aktuálne druhému miestu v tabuľke. K spoluhráčom v Eintrachte sa pripojí 1. januára, zmluvu podpísal do roku 2031. „Younes je veľmi nebezpečný hráč s vynikajúcimi fyzickými atribútmi. Sme presvedčení, že nám svojimi schopnosťami môže rýchlo pomôcť,“ povedal podľa DPA športový riaditeľ klubu Markus Krösche.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek

Prieskum: 52,3 % opýtaných verí, že koniec vojny pomôže ekonomike SR