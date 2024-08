Frankfurt získal Theateho na hosťovanie do konca sezóny

Frankfurt 18. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Eintracht Frankfurt získal na hosťovanie do konca sezóny belgického reprezentanta Arthura Theateho zo Stade Rennes. Zmluva obsahuje aj opciu na trvalý prestup.



Dvadsaťštyriročný obranca má v tíme nahradiť Williana Pacha, ktorý prestúpil do PSG. "Už dlho sme pracovali na tom, aby sme získali Arhtura. V uplynulej sezóne to nebolo finančne možné," povedal člen predstavenstva klubu Markus Krösche.