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Frankfurt získal z Bayernu Mníchov Aseka
Aseko bol hráčom bavorského veľkoklubu od roku 2022, uplynulých 18 mesiacov strávil na hosťovaní v druholigovom Hannoveri.
Autor TASR
Frankfurt 18. júla (TASR) - Nemecký futbalista Noel Aseko opúšťa Bayern Mníchov a bude hrať za Eintracht Frankfurt. Dvadsaťročný stredopoliar podpísal s 8. tímom uplynulého ročníka Bundesligy päťročný kontrakt. Prestupová čiastka sa odhaduje na 13 miliónov eur.
Aseko bol hráčom bavorského veľkoklubu od roku 2022, uplynulých 18 mesiacov strávil na hosťovaní v druholigovom Hannoveri. „Už pred dvoma rokmi sa dostal do širšej rotácie prvého tímu Bayernu a malo to svoj dôvod. V Hannoveri ukázal, že má fyzické predpoklady hrať túto ligu a je pripravený na ďalší krok v kariére,“ cituje DPA člena predstavenstva Frankfurtu Markusa Kröscheho.
Aseko bol hráčom bavorského veľkoklubu od roku 2022, uplynulých 18 mesiacov strávil na hosťovaní v druholigovom Hannoveri. „Už pred dvoma rokmi sa dostal do širšej rotácie prvého tímu Bayernu a malo to svoj dôvod. V Hannoveri ukázal, že má fyzické predpoklady hrať túto ligu a je pripravený na ďalší krok v kariére,“ cituje DPA člena predstavenstva Frankfurtu Markusa Kröscheho.