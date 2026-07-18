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Frankfurt získal z Bayernu Mníchov Aseka

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Futbalista PSG Vitinha a hráč Bayrnu Luis Diaz sa objímajú po prvom zápase semifinále Ligy majstrov Paríž St. Germain - Bayern Mníchov v Paríži v utorok 28. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Aseko bol hráčom bavorského veľkoklubu od roku 2022, uplynulých 18 mesiacov strávil na hosťovaní v druholigovom Hannoveri.

Autor TASR
Frankfurt 18. júla (TASR) - Nemecký futbalista Noel Aseko opúšťa Bayern Mníchov a bude hrať za Eintracht Frankfurt. Dvadsaťročný stredopoliar podpísal s 8. tímom uplynulého ročníka Bundesligy päťročný kontrakt. Prestupová čiastka sa odhaduje na 13 miliónov eur.

Aseko bol hráčom bavorského veľkoklubu od roku 2022, uplynulých 18 mesiacov strávil na hosťovaní v druholigovom Hannoveri. „Už pred dvoma rokmi sa dostal do širšej rotácie prvého tímu Bayernu a malo to svoj dôvod. V Hannoveri ukázal, že má fyzické predpoklady hrať túto ligu a je pripravený na ďalší krok v kariére,“ cituje DPA člena predstavenstva Frankfurtu Markusa Kröscheho.
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