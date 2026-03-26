Frankurt je pripravený Götzemu ponúknuť novú zmluvu
Götze je súčasťou Frankfurtu od leta 2022, k účastníkovi Bundesligy prišiel z holandského PSV Eindhoven.
Autor TASR
Frankfurt 26. marca (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu Eintracht Frankfurt je pripravené ponúknuť novú zmluvu 33-ročnému stredopoliarovi Mariovi Götzemu. Súčasný kontrakt bývalého reprezentanta Nemecka vyprší na konci júna.
Götze je súčasťou Frankfurtu od leta 2022, k účastníkovi Bundesligy prišiel z holandského PSV Eindhoven. V prebiehajúcom ročníku odohral 26 stretnutí s bilanciou dvoch asistencií. „Mario vie podporiť mladých hráčov nielen na trávniku, ale aj mimo neho. Má schopnosť urobiť rozhodujúcu prihrávku a priniesť pokoj do hry,“ cituje agentúra DPA člena vedenia klubu Markusa Kröscheho. S Frankfurtom by mal podpísať ročný kontrakt s opciou na ďalší ročník.
Götze je súčasťou Frankfurtu od leta 2022, k účastníkovi Bundesligy prišiel z holandského PSV Eindhoven. V prebiehajúcom ročníku odohral 26 stretnutí s bilanciou dvoch asistencií. „Mario vie podporiť mladých hráčov nielen na trávniku, ale aj mimo neho. Má schopnosť urobiť rozhodujúcu prihrávku a priniesť pokoj do hry,“ cituje agentúra DPA člena vedenia klubu Markusa Kröscheho. S Frankfurtom by mal podpísať ročný kontrakt s opciou na ďalší ročník.