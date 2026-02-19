Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Franz Wagner bude Orlandu chýbať minimálne ďalšie tri týždne

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Wagner sa zranil 7. decembra v zápase s New Yorkom.

Autor TASR
Orlando 18. februára (TASR) - Klub basketbalovej NBA Orlando Magic sa bude musieť minimálne ďalšie tri týždne zaobísť bez svojej opory Franza Wagnera. Nemecký pivot sa nedokázal zotaviť zo zranenia členku.

Wagner sa zranil 7. decembra v zápase s New Yorkom. Na palubovky sa vrátil 15. januára, aby sa mohol predstaviť nemeckým divákom v zápase proti Memphisu v Berlíne. Následne však opäť vynechal deväť duelov, aby v úvode februára nastúpil na dve stretnutia. Zranenie sa mu však opäť ozvalo. Informovala DPA.
