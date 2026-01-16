Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Franzoni vyhral super-G vo Wengene a oslavuje prvý triumf

Na snímke Giovanni Franzoni. Foto: TASR/AP

Preteky sa šli za ideálnych podmienok, ktoré priali vysokým rýchlostiam.

Autor TASR
Wengen 16. januára (TASR) - Taliansky lyžiar Giovanni Franzoni sa stal víťazom piatkového super-G Svetového pohára vo Wengene. Vo švajčiarskom stredisku dosiahol čas 1:45,19 minúty a pred druhým Stefanom Babinským z Rakúska triumfoval s náskokom 0,35 sekundy. Pódium doplnil domáci reprezentant Franjo von Allmen (+0,37 s).

Preteky sa šli za ideálnych podmienok, ktoré priali vysokým rýchlostiam. Trať napokon najlepšie sadla už prvému štartujúcemu Franzonimu, ktorý si pripísal vôbec prvé víťazstvo na okruhu SP. Na pódiovej priečke sa umiestnil len druhýkrát v kariére, v decembrovom super-G vo Val Gardene skončil tretí.

Piate super-G sezóny tak našlo nového víťaza, v každom stredisku sa dosiaľ z triumfu tešil iný pretekár. Líder celkového poradia i disciplíny Švajčiar Marco Odermatt obsadil štvrtú pozíciu s mankom 53 stotín.



výsledky super-G SP mužov vo Wengene:

1. Giovanni Franzoni (Tal.) 1:45,19 min., 2. Stefan Babinsky (Rak.) +0,35 s, 3. Franjo von Allmen +0,37, 4. Marco Odermatt (obaja Švaj.) +0,53, 5. Raphael Haaser (Rak.) +0,68, 6. Ryan Cochran-Siegle (USA) +0,83, 7. Stefan Rogentin (Rak.) +0,91, 8. Mattia Casse (Tal.) +1,01, 9. Adrian Smiseth Sejersted (Nór.) +1,07, 10. Nils Allegre (Fr.) +1,14
.

