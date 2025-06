Fraserová-Pryceová sa deviatykrát predstaví na majstrovstvách sveta

Kingston 28. júna (TASR) - Jamajská šprintérka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová sa deviatykrát v kariére predstaví na majstrovstvách sveta. Postup na septembrové podujatie do Tokia si vybojovala pri poslednej účasti na národnom šampionáte, na ktorom obsadila tretie miesto v behu na 100 metrov.



Fraserová-Pryceová si vybojovala miestenku časom 10,91 sekundy, majsterkou Jamajky sa stala Tina Claytonová a druhé miesto obsadila úradujúca majsterka sveta na 200 m Shericka Jacksonová. Jej postupový šprint sledoval aj Usain Bolt. „Bola to dlhá cesta. Nebolo to o tom, aby som sa dostala do tímu, ale o oslave mojej cesty. Som vďačná za tých, ktorí boli jej súčasťou. Chcelo to silu a odolnosť dostať sa takto ďaleko, ale vždy to bola radosť a privilégium reprezentovať Jamajku. Verím, že za sebou nechám odkaz a inšpirujem každé dievča, ktoré má sen dosiahnuť niečo viac,“ citovala agentúra AFP 38-ročnú Jamajčanku po finálovom behu.



Fraserová-Pryceová patrí k najdekorovanejším šprintérkam, na olympijských hrách získala trikrát zlato a na majstrovstvách sveta vystúpila desaťkrát na najvyšší stupienok.