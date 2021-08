Fraserová-Prycová zabehla tretí čas histórie na stovke - 10,60 s

Diamantová liga v Lausanne



muži



200 m: 1. Kenneth Bednarek 19,65 s, 2. Fred Kerley (obaja USA) 19,77, 3. Steven Gardiner (Bah.) 20.11



800 m: 1. Marco Arop (Kan.) 1:44,50 min, 2. Emmanuel Kipkurui Korir 1:44,62, 3. Ferguson Cheruiyot Rotich (obaja Keňa) 1:45,48



3000 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 7:33,06 min, 2. Berihu Aregawi (Et.) 7:33,39, 3. Stewart McSweyn (Austr.) 7:35,06



110 m prek.: 1. Devon Allen (USA) 13,07 s, 2. Jason Joseph (Švajč.) 13,11, 3. Pascal Martinot-Lagarde (Fr.) 13,17



žrď: 1. Christopher Nilsen 582 cm, 2. Sam Kendricks (obaja USA) 582, 3. Timur Morgunov (Rus.) 572



guľa: 1. Ryan Crouser (USA) 22,81 m, 2. Tomas Walsh (N. Zél.) 22,10, 3. Filip Mihajlevič (Chorv.) 21,37



oštep: 1. Johannes Vetter (Nem.) 88,54 m, 2. Jakub Vadlejch (ČR) 85,73, 3. Anderson Peters (Grenada) 84,32



ženy



100 m: 1. Shelly-Ann Fraserová-Prycová 10,60 s, 2. Elaine Thompsonová-Herahová 10,64, 3. Shericka Jacksonová (všetky Jam.) 10,92



400 m: 1. Marileidy Paulinová (Dom. rep.) 50,40 s, 2. Sada Williamsová (Barbados) 50,77, 3. Quanera Hayesová (USA) 51,06



800 m (mimo DL): 1. Ellie Bakerová (V. Brit.) 2:00,45 min, 2. Lore Hoffmannová (Švajč.) 2:01,06, 3. Hedda Hynneová (Nór.) 2:01,17,... 6. Gabriela GAJANOVÁ 2:01,70



1500 m: 1. Freweyni Gebreezibeherová (Et.) 4:02,24 min, 2. Linden Hallová (Austr.) 4:02,95, 3. Josette Norrisová (USA) 4:03,27



400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 53,05, 2. Shamier Littlová (USA) 53,78, 3. Anna Ryžykovová (Ukr.) 54,32



diaľka: 1. Ivana Španovičová (Srb.) 685 cm, 2. Khaddi Sagniová (Švéd.) 692, 3. Jazmin Sawyers (V. Brit.) 666



trojskok: 1. Yulimar Rojasová (Ven.) 15,56 m, 2. Shanieka Rickettsová (Jam.) 15,02, 3. Hanna Minenková (Izr.) 14,47



výška: 1. Marija Lasickieneová (Rus.) 198 cm, 2. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 198, 3. Nicola McDermottová (Austr.) 195

Lausanne 26. augusta (TASR) - Jamajská atlétka Shelly-Ann Fraserová-Prycová zabehla vo štvrtok tretí najlepší čas histórie v behu na 100 metrov. Na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne dosiahla čas 10,60 s a vo veku 34 rokov si vylepšila osobný rekord.Strieborná z Tokia a zlatá z predchádzajúcich dvoch olympiád na stovke dokázala zdolať aj svoju krajanku a šampiónku z OH 2020 Elaine Thompsonovú-Herahovú o štyri stotiny sekundy. Za jej časom spred piatich dní z mítingu Diamantovej ligy v Eugene, ktorý bol druhým najlepším histórie, zaostala o šesť stotiniek. K výkonu jej pomohol vietor so silou 1,7 metrov, čo je tesne pod hranicou regulárnej podpory, ktorou sú 2 m/s.Venezuelčanka Yulimar Rojasová predviedla v trojskoku druhý najlepší výkon histórie 15,56 m. Za svojím svetovým rekordom z olympiády v Tokiu zaostala o 15 centimetrov.Svoj deň nemal úradujúci olympijský šampión v žrdi a svetový rekordér Armand Duplantis. Švéd nedokázal ani na tri pokusy prekonať 582 cm a skončil až štvrtý. Úradujúci majster sveta Sam Kendricks z USA vo svojich prvých pretekoch po vyliečení sa z koronavírusu latku vo výške 582 prekonal, no z víťazstva sa netešil, pretože jeho krajan Christopher Nilsen mal pri rovnakom výkone lepší zápis a odsunul ho na druhú priečku.Skvelú formu po olympiáde si udržala 21-ročná talentovaná Holanďanka Femke Bolová. Beh na 400 metrov cez prekážky vyhrala v čase 53,05 a o tri stotinky prekonala rekord mítingu, ktorý držala ešte od roku 1999 Maročanka Nezha Bidouaneová.Kanaďan Marco Arop na osemstovke zopakoval kúsok z Eugene, preteky "napálil" a dokázal prísť víťazne do cieľa v čase 1:44,50 min pre dvojicou Keňanov, ktorí ovládli preteky na olympiáde. Šampión z Tokia Emmanuel Kipkurui Korir dobehol druhý s odstupom 12 stotín sekundy.V Lausanne sa predstavila aj slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová. Zverenkyňa švajčiarskeho kouča Louisa Heyera obsadila 6. miesto v behu na 800 m, ktorý sa konal mimo hlavného programu a nepočítal sa do seriálu Diamantovej ligy. Jej výsledný čas 2:01,70 min je šiesty najlepší v kariére a druhý najlepší v sezóne. Rýchlejšie bežala iba v rozbehu na OH 2020 v Tokiu (2:01,41). "Nie som nespokojná, ale žeby som bola spokojná, to tiež nie. Nabrala som odvahu na nástup a išla som dvesto metrov pred cieľom na čelo, ale v závere mi došli sily. Fúkalo, asi som mohla trochu počkať. Môj čas je však celkom dobrý. Som rada, že som mohla opäť bežať v Lausanne, za čo ďakujem môjmu manažérovi a takisto trénerovi," povedala po pretekoch Gajanová podľa atletika.sk.