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Frattesi bude chýbať Talianom v zápase proti Belgicku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V piatok opustil tím pre bližšie nešpecifikované svalové zranenie a vráti sa do svojho klubu Lazio Rím.

Autor TASR
Rím 13. novembra (TASR) - Stredopoliar Davide Frattesi bude chýbať talianskej futbalovej reprezentácii v nedeľňajšom záverečnom zápase Ligy národov na pôde Belgicka. V piatok opustil tím pre bližšie nešpecifikované svalové zranenie a vráti sa do svojho klubu Lazio Rím.

Frattesi prispel vo štvrtok gólom k víťazstvu 3:1 nad Francúzskom. Taliani chýbali na uplynulých troch svetových šampionátoch, po triumfe nad Francúzmi sú však s desiatimi bodmi na čele tabuľky o skóre pred „Les Bleus". V prípade remízy v Belgicku postúpia do štvrťfinále Ligy národov, pripomenula agentúra AFP.
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