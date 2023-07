Frattesi opúšťa Sassuolo, posilnil Inter Miláno

Miláno 5. júla (TASR) - Taliansky futbalový reprezentant Davide Frattesi prestúpil zo Sassuola do milánskeho Interu. S finalistom uplynulého ročníka Ligy majstrov a tretím tímom Serie A podpísal päťročnú zmluvu.



Transfer potvrdil v stredu Giovanni Carnevali, šéf exekutíva Sassuola. Podľa talianskych médií zaplatili "nerazzurri" za 23-ročného stredopoliara odstupné 27 miliónov eur. "Nebolo ľahké zrealizovať prestup, lebo o Davideho sa zaujímali aj iné kluby. Dohoda je výhodná pre nás i hráča, pretože on sám preferoval odchod do Interu," uviedol Carnevali podľa agentúry AFP.



Frattesi, ktorý má na konte šesť štartov a jeden gól v talianskej reprezentácii, by mal v Interi poberať ročne 2,8 milióna eur. V minulom ročníku Serie A nastrieľal v drese Sassuola sedem gólov v 36 zápasoch. Podľa AFP sa opačným smerom sťahuje útočník Samuele Mulattieri.