Fred dokončil charitatívnu jazdu na bicykli, po 600 km dorazil do Ria

Rio de Janeiro 5. júna (TASR) - Brazílsky futbalista Fred úspešne dokončil svoju charitatívnu jazdu na bicykli. Po 600 kilometrov dlhej ceste dorazil v piatok do svojho nového pôsobiska Fluminense v Riu de Janeiro.



Fred vyrazil v pondelok z Belo Horizonte, kde doteraz hral za miestny klub Cruzeiro. O štyri dni neskôr prišiel do svojho cieľa na štadióne Laranjeiras v Riu, s maskou na tvári a mávajúc s dresom Fluminense. Ako informovala agentúra AP, finančný výťažok z akcie venuje Fred chudobným rodinám v Brazílii. Firmy, ktoré jeho jazdu sponzorujú, venovali štyri balíčky s jedlom za každý kilometer, ktorý futbalista najazdil.



Bývalý brazílsky reprezentant, ktorý hral za národný tím aj na domácich MS 2014, ohlásil svoj návrat do Fluminense v nedeľu. Tridsaťšesťročný útočník už v tomto klube pôsobil v rokoch 2009-2016, pričom s ním získal dva majstrovské tituly (2010, 2012). Niekdajší kanonier Olympique Lyon nosil počas celej charitatívnej jazdy ochrannú masku, aby svojim krajanom ukázal, aké dôležité je sa chrániť pred nákazou koronavírusom. Pred cestou bol v karanténe spolu so svojím kondičným trénerom, ktorý s ním absolvoval celú jazdu.