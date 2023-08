Fred prestúpil z Manchestru United do Fenerbahce Istanbul

Londýn 13. augusta (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Manchestru United skompletizovalo prestup Brazílčana Freda do Fenerbahce Istanbul. Turecký klub zaplatil za stredopoliara "červených diablov" 15 miliónov dolárov (10,9 mil. eur).



"Končí sa jedna z najkrajších etáp mojej kariéry. Žil som sen o tom, že budem nosiť dres jedného z najväčších klubov na svete. Prešiel som vzostupmi aj pádmi, odchádzam s presvedčením, že som počas všetkých tréningov a zápasov vždy vydal zo seba to najlepšie. Bolo to päť rokov skutočného sna pre mňa a moju rodinu. Budem navždy vďačný za túto príležitosť," uviedol tridsaťročný stredopoliar.



Fred prišiel na Old Trafford v roku 2018 za 47 miliónov libier z ukrajinského Šachtaru Doneck. Za United odohral celkovo 139 ligových súbojov, pričom v nich strelil osem gólov. V minulej sezóne nastúpil v 56 zápasoch vo všetkých súťažiach, strelecky sa presadil šesťkrát. Naposledy si dres ManU obliekol v júnovom finále Pohára FA proti mestskému rivalovi Manchestru City (1:2). S United mal platný kontrakt do konca sezóny 2023/24.