Freiburg remizoval 2:2 s Frankfurtom v 7. kole Bundesligy
Autor TASR
Berlín 19. októbra (TASR) - Futbalisti Freiburgu a Eintrachtu Frankfurt si rozdelili body po remíze 2:2 v nedeľňajšom zápase 7. kola nemeckej Bundesligy. Domáci viedli už od 2. minúty zásluhou Scherhanta, ale Frankfurt ešte do prestávky otočil skóre po dvoch góloch Burkardta. Freiburg, ktorý remizoval v treťom kole za sebou, napokon vyrovnal v 87. minúte, keď sa presadil Grifo.
Bundesliga - 7. kolo:
SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2)
Góly: 2. Scherhant, 87. Grifo - 18. a 38. Burkardt
