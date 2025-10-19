Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Freiburg remizoval 2:2 s Frankfurtom v 7. kole Bundesligy

Jan-Niklas Beste z SC Freiburg (v pozadí) bojuje o loptu s Arthurom Theateom z Eintrachtu Frankfurt počas futbalového zápasu nemeckej Bundesligy medzi SC Freiburg a Eintrachtom Frankfurt vo Freiburgu im Breisgau v Nemecku v Foto: TASR/AP

Domáci viedli už od 2. minúty zásluhou Scherhanta, ale Frankfurt ešte do prestávky otočil skóre po dvoch góloch Burkardta.

Autor TASR
Berlín 19. októbra (TASR) - Futbalisti Freiburgu a Eintrachtu Frankfurt si rozdelili body po remíze 2:2 v nedeľňajšom zápase 7. kola nemeckej Bundesligy. Domáci viedli už od 2. minúty zásluhou Scherhanta, ale Frankfurt ešte do prestávky otočil skóre po dvoch góloch Burkardta. Freiburg, ktorý remizoval v treťom kole za sebou, napokon vyrovnal v 87. minúte, keď sa presadil Grifo.



Bundesliga - 7. kolo:

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2)

Góly: 2. Scherhant, 87. Grifo - 18. a 38. Burkardt
