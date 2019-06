Freiburg sa snaží získať obrancu Slavie Praha Coufala

SC Freiburg skončil v minulom ročníku bundesligy trinásty, Slavia získala titul českého majstra.

Praha 3. júna (TASR) - Obranca českého futbalového klubu Slavia Praha Vladimír Coufal dostal ponuku z bundesligového Freiburgu. Podľa portálu iDnes.cz by "zošívaní" zinkasovali tri milióny eur, ďalšie tri by mohli získať vo forme rôznych bonusov.



"Leží na stole, záleží na tom, ako sa k tomu postaví Slavia. Ak vám ako 26-ročnému príde ponuka z bundesligy, tak nad tým musíte minimálne premýšľať. V mojich rokoch tej lige nemôžete povedať nie," povedal Coufal.



SC Freiburg skončil v minulom ročníku bundesligy trinásty, Slavia získala titul českého majstra. "Trochu sa to vo mne bije. Liga majstrov je veľké lákadlo, ale do Slavie som prišiel po titul. Pohár bol navyše, som rád, že sme získali double po 77 rokoch. Bola to výnimočná sezóna. Na druhej strane v bundeslige môžete každý týždeň hrať proti top klubom. Dortmund, Schalke, Bayern, Lipsko, to sú tímy z Ligy majstrov. Teda ju vlastne hráte v bundeslige. To vám možno dá ešte viac," prezradil Coufal.