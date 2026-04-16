Freiburg uspel aj v odvete na pôde Celty 3:1 a postúpil do semifinále
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Futbalisti SC Freiburg postúpili do semifinále Európskej ligy. Vo štvrtkovej štvrťfinálovej odvete vyhrali na ihrisku Celty Vigo 3:1 a potvrdili tak komfortný náskok 3:0 z prvého duelu. Bundesligista sa v boji o finále stretne z úspešnejším z dvojice Betis Sevilla - Braga (prvý zápas 1:1).
Pre Freiburg bola už štvrťfinálová účasť historickým maximom v európskych súťažiach, postupom cez Celtu ho ešte vylepšil. Galícijský klub sa v odvete hotoval pokúsiť zmazať výrazné manko, ale vpredu bol bezzubý a už v prvom polčase navyše dvakrát inkasoval, keď sa v priebehu šiestich minút presadili Igor Matanovič a Juito Suzuki. Freiburg po zmene strán pridal aj tretí gól opäť zásluhou Suzukiho a domáci v závere skóre už iba skorigovali.
V druhom semifinále sa stretnú postupujúci z dvojíc Aston Villa - FC Bologna a Nottingham Forest - FC Porto. Semifinálové duely sú na programe 30. apríla a 7. mája, finále sa bude hrať 20. mája na štadióne Besiktasu v Istanbule.
odveta štvrťfinále Európskej ligy:
Celta Vigo - SC Freiburg 1:3 (0:2)
Góly: 90.+1 Swedberg - 39. a 50. Suzuki, 33. Matanovič
/prvý zápas 0:3, postúpil Freiburg/
