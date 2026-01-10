< sekcia Šport
Freiburg zdolal Hamburg 2:1, Union iba remizoval s Mainzom
Zápasy FC St. Pauli - RB Lipsko a Werder Brémy - TSG 1899 Hoffenheim odložili pre nepriaznivé počasie.
Autor TASR
Berlín 10. januára (TASR) - Futbalisti Freiburgu zdolali v 16. kole nemeckej Bundesligy na domácej pôde Hamburg 2:1 a po druhom víťazstve za sebou sa posunuli na ôsme miesto. O trojbodovom zisku rozhodol v 83. minúte Igor Matanovič. Freiburg preskočil v tabuľke Union Berlín, ktorý v sobotu iba remizoval s posledným Mainzom 2:2. Zápasy FC St. Pauli - RB Lipsko a Werder Brémy - TSG 1899 Hoffenheim odložili pre nepriaznivé počasie.
Bundesliga - 16. kolo:
SC Freiburg – Hamburger SV 2:1 (0:0)
Góly: 53. Grifo (z 11 m), 83. Matanovič - 48. Vuškovič, ČK: 51. Elfadli (Hamburg) po druhej ŽK
1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Kolín nad Rýnom 2:2 (2:1)
Góly: 15. Pieringer, 26. Niehues - 18. Martel, 48. El Mala
1. FC Union Berlín - 1. FSV Mainz 05 2:2 (0:1)
Góly: 77. Jeong Woo-yeong, 86. Doekhi - 30. Amiri, 69. Hollerbach
