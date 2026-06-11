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Freiburg získal japonského reprezentačného útočníka Gota z Anderlechtu

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Na archívnej snímke z 18. novembra 2025 futbalista Bolívie Diego Medina (vľavo) a hráč Japonska Keisuke Goto bojujú o loptu v prípravnom dueli Japonsko - Bolívia v Tokiu. Foto: TASR/AP

Goto odohral uplynulú sezónu na hosťovaní v Saint-Truiden, kde v 28 zápasoch tamojšej najvyššej súťaže strelil 10 gólov a na ďalších päť prihral.

Autor TASR
Freiburg 11. júna (TASR) - Japonský futbalový reprezentant Keisuke Goto sa stal novou posilou nemeckého bundesligového SC Freiburg. Zdolaný finalista Európskej ligy UEFA získal 21-ročného útočníka z belgického Anderlechtu. Kluby podrobnosti o prestupe ani o novej zmluve nezverejnili.

Goto odohral uplynulú sezónu na hosťovaní v Saint-Truiden, kde v 28 zápasoch tamojšej najvyššej súťaže strelil 10 gólov a na ďalších päť prihral. „Sme nadšení, že sme získali Keisukeho. Je to zaujímavý hráč s množstvom sľubných vlastností. Jeho nebojácny štýl prinesie do nášho tímu niečo nové,“ opísal novú posilu člen predstavenstva SC Freiburg Jochen Saier.

Goto je súčasťou kádra japonskej reprezentácie na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Informovala o tom agentúra AP.
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