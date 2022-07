Frenkie de Jong nie je na predaj, odkázal prezident Barcelony Laporta

Barcelona 6. júla (TASR) - Holandský futbalový reprezentant Frenkie de Jong nie je na predaj. V reakcii na špekulácie o jeho odchode do anglickej Premier league to uviedol prezident FC Barcelona Joan Laporta.



"Frenkie je hráč Barcelony a pokiaľ nebudeme mať potrebu, alebo záujem ho predať, neurobíme to," povedal Laporta po tom, čo klub predstavil novú posilu Francka Kessieho. "Vieme, že má ponuky. Ak by sme mali niekedy záujem, zvážili by sme to, ale momentálne hráča nepredávame," poznamenal Laporta na adresu 25-ročného stredopoliara, ktorého meno sa v nedávnom období v anglických médiách často spomínalo s príchodom do Manchestru United.



Laporta zároveň informoval, že klub ponúkol zmluvu francúzskemu reprezentantovi Ousmanemu Dembelemu, ktorému koncom júna vypršala zmluva. "Ousmane už nie je hráčom "Barcy," ale dali sme mu ponuku. Zatiaľ to neprijal, ale chce pokračovať v rokovaní." Prezident FC Barcelona zároveň priznal, že absolvoval spoločný obed s agentom Cristiana Ronalda Jorgem Mendesom. Hviezdny Portugalčan sa údajne chystá opustiť United. "Diskutovali sme všeobecne o prestupovom trhu, ale nebudem konkretizovať, o akých hráčoch sme hovorili," poznamenal Laporta.