Skokan na lyžiach Freund plánuje návrat, chce ísť na MS v letoch

Hannover 24. októbra (TASR) - Nemecký skokan na lyžiach Severin Freund sa po sérii zranení plánuje vrátiť na mostíky pred Vianocami. Tridsaťjedenročný majster sveta na veľkom mostíku z Falunu 2015 si v roku 2017 dvakrát natrhol skrížený väz v kolene. V minulej sezóne sa nakrátko vrátil do Svetového pohára, no potom podstúpil operáciu menisku.



Freund neočakáva, že nastúpi na každú súťaž, no má pred sebou jasný cieľ. "Bude pre mňa znamenať veľa, ak sa dostanem na majstrovstvá sveta v letoch na lyžiach, ktoré budú v marci v Planici," povedal podľa agentúry DPA.