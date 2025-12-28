Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
Fribourg zdolal HIFK 4:3, zaistil si semifinále na Spenglerovom pohári

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenský obranca Michal Čajkovský za švajčiarsky tím nenastúpil.

Autor TASR
Davos 28. decembra (TASR) - Hokejisti Fribourgu-Gottéron zdolali v nedeľnom zápase na Spenglerovom pohári v Davose IFK Helsinki 4:3 a stali sa bez straty bodu víťazmi skupiny Torriani. Slovenský obranca Michal Čajkovský za švajčiarsky tím nenastúpil. Fribourg si zaistil priamy postup do semifinále, zástupca fínskej Liigy skončil v tabuľke na treťom mieste a bude o účasť v semifinále bojovať s druhým tímom zo skupiny Cattini.



Spengler Cup - skupina Torriani:

HC Fribourg-Gottéron - IFK Helsinki 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Góly: 7. Sörensen, 21. Biasca, 33. Friman, 44. de La Rose – 2. Larsen, 10. Somppi, 57. Palmu



konečná tabuľka skupiny:

1. Fribourg 2 2 0 0 0 9:5 6*

2. Sparta Praha 2 1 0 0 1 6:6 3**

3. IFK Helsinki 2 0 0 0 2 4:8 0**

*-postup do semifinále

**-účasť v play off o semifinále
