< sekcia Šport
Fričová skončila v súťaži skikrosu v osemfinále
Dvadsaťpäťročná olympijská debutantka obsadila v tretej osemfinálovej jazde posledné štvrté miesto, pričom do ďalšej fázy postúpili prvé dve pretekárky.
Autor TASR,aktualizované
Livigno 20. februára (TASR) - Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová nepostúpila do štvrťfinále skikrosu na ZOH 2026. Dvadsaťpäťročná olympijská debutantka obsadila v tretej osemfinálovej jazde posledné štvrté miesto, pričom do ďalšej fázy postúpili prvé dve pretekárky.
Fričová obsadila v predpoludňajšom nasadzovavcom kole 28. miesto. To ju zaradilo do tretej jazdy spolu so Švajčiarkou Talinou Gantenbeinovou, Francúzkou Anouck Errardovou a Rakúšankou Christinou Födermayrovou. Slovenská reprezentantka nevyštartovala ideálne a od úvodu sa zaradila na štvrtú priečku a stratu nedohnala. V cieli potvrdili pozíciu favoritiek Gantenbeinová s Errardovou, pričom po fotofiniši preťala cieľovú pásku skôr Švajčiarka. Fričová finišovala s mankom 4,90 sekundy a spolu s Födermayrovou v súťaži skončila. Finále skikrosu žien bolo na programe v rovnaký deň o 13.15 h.
Fričová v prebiehajúcej sezóne štartovala vo viacerých pretekoch Svetového pohára, jej najlepším výsledkom bolo 28. miesto v talianskom Innichene. Paralelne pravidelne bodovala v Európskom pohári, kde sa v sezóne 2024/2025 opakovane umiestnila v najlepšej desiatke. Výrazným momentom jej doterajšej kariéry je zisk striebornej medaily v skikrose na zimnej univerziáde v Lake Placid.
