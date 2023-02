Vondroušová a Kalininová postúpili do 2. kola turnaja WTA v Linzi

dvojhra - 1. kolo:



Anna-Lena Friedsamová (Nem.) - Sara Erraniová (Tal.) 6:2, 6:4

Anhelina Kalininová (Ukr.-4) - Alycia Parksová (USA) 6:2, 7:5

Clara Tausonová (Dán.) - Irina-Camelia Beguová (Rum.-3) 6:1, 6:2



2. kolo:



Markéta Vondroušová (ČR) - Rebeka Masárová (Šp.) 6:1, 6:1

Linz 8. februára (TASR) - Česká tenistka Markéta Vondroušová postúpila do štvrťfinále turnaja WTA v Linzi. V 2. kole si poradila so Španielkou Rebekou Masárovou hladko 6:1 a 6:1.Ukrajinská tenistka Anhelina Kalininová postúpila do 2. kola. Ako štvrtá nasadená zdolala Američanku Alyciu Parksovú 6:2, 7:5. Jej ďalšou súperkou bude Anna-Lena Friedsamová z Nemecka, ktorá si poradila s Taliankou Sarou Erraniovou 6:2, 6:4. Dánka Clara Tausonová vyradila tretiu nasadenú Cameliu Beguovú z Rumunska 6:1 a 6:2.