Friis bol so Spartou spokojný: Inter môže bojovať o víťazstvo

Praha 23. januára (TASR) - Futbalisti Sparty Praha definitívne prišli o šancu postúpiť do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. Rozhodol o tom stredajší zápas predposledného 7. kola hlavnej časti, v ktorom doma prehrali s Interom Miláno 0:1. Tréner Lars Friis bol napriek tomu s výkonom svojho tímu spokojný.



Úradujúci český majster mal už pred stretnutím len teoretické šance na postup. Svoju účasť v elitnej súťaži síce odštartoval víťazstvom nad Salzburgom (3:0) a remízou v Stuttgarte (1:1), no potom prišla séria štyroch prehier. Inter prišiel na Letnú ako jasný favorit, aj keď o jeho triumfe napokon rozhodol jediný gól Lautara Martineza z 12. minúty. "Keď porovnáme silu Interu, ktorý môže pokojne bojovať o víťazstvo v Lige majstrov, s tým, kde sme my, som spokojný s tým, čo som videl, čo hráči do zápasu dali," uviedol Friis pre portál idnes.cz.



Sparta hrala prvý súťažný duel od 15. decembra, keď v lige zvíťazila nad Jabloncom 2:1. "Musíte vziať do úvahy, že pre Inter bol toto ôsmy zápas od chvíle, keď nám začala zimná pauza, takže aj v tom bol vidieť rozdiel. Bola to bitka, vojna a spotrebovali sme veľa energie. Nie je ľahké s Interom držať krok, ale to je realita, takto vyzerá Liga majstrov," pokračoval dánsky kouč. Prvý štart od novembrového zranenia si v stredu pripísal slovenský krídelník Lukáš Haraslín, ktorý prišiel na trávnik v 74. minúte.



Medzi hráčmi sa hovorilo o pozitívach. "Bolo tam dosť pozitív, na ktorých vieme stavať. Oproti minulým zápasom sme boli oveľa viac kompaktní, ani sme im nedovolili toľko veľkých šancí. To je niečo, na čom sme v príprave pracovali a sme radi, že bol vidieť výsledok," konštatoval stredopoliar Kaan Kairinen. "Odohrali sme dobrú partiu. Síce z toho body nemáme, ale na rozdiel od predchádzajúcich zápasov proti top súperom sme to zvládli dôstojne a môžeme mať hlavy hore," dodal obranca Martin Vitík. V tabuľke 36 účastníkov figuruje český tím na 29. priečke so štyrmi bodmi.



Inter má po stredajšom dueli isté miesto minimálne vo februárovom play off. Pred záverečným 8. kolom však smeruje priamo do marcového osemfinále, so 16 bodmi je štvrtý o skóre za Arsenalom. "Svojim chlapcom som gratuloval. Predviedli sme optimálny výkon proti fyzicky silným súperom. Dobre sme bránili štandardky a zostali sme koncentrovaní. Teraz je pred nami posledný krok a všetko máme vo svojich rukách," povedal tréner Simone Inzaghi podľa uefa.com.



Obhajca talianskeho titulu inkasoval v ligovej fáze len raz. Z posledných desiatich zápasov na ihriskách súperov v európskych klubových súťažiach vyhral deväť a vo ôsmich z uplynulých deviatich udržal čisté konto. "Sme v dobrej forme. Dnešný zápas bol pre našu cestu v Lige majstrov veľmi dôležitý, pretože chceme skončiť medzi ôsmimi najlepšími," tešil sa obranca Stefan de Vrij. V poslednom kole si jeho tím zmeria sily s Monakom, Sparta sa predstaví na pôde úradujúceho nemeckého majstra Bayeru Leverkusen.