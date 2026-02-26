Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Frimpong sa opäť zapojil do tréningového procesu v Liverpoole

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Úradujúcemu anglickému majstrovi chýbal päť týždňov pre problémy so zadným stehenným svalom.

Autor TASR
Liverpool 26. februára (TASR) - Holandský futbalový obranca Jeremie Frimpong sa opäť zapojil do tréningového procesu v Liverpoole. Úradujúcemu anglickému majstrovi chýbal päť týždňov pre problémy so zadným stehenným svalom.

Frimpong sa zranil v úvode januárového duelu Ligy majstrov proti Karabachu, z trávnika odišiel už po štyroch minútach. Pri jeho absencii operovali na pravom kraji obrany stredopoliari Dominik Szoboszlai a Wataru Endo, pripomenula agentúra DPA. Liverpool privíta v najbližšom kole Premier League West Ham United.
