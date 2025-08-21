< sekcia Šport
Frimpong sa zranil, Liverpoolu by mal chýbať do septembra
Autor TASR
Liverpool 21. augusta (TASR) - Holandský futbalový obranca Jeremie Frimpong z FC Liverpool bude niekoľko týždňov chýbať pre zranenie zadného stehenného svalu. Vo štvrtok o tom informoval tréner Arne Slot.
Frimpong sa zranil počas zápasu 1. kola Premier League, v ktorom Liverpool triumfoval nad Bournemouthom 4:2. Letná posila úradujúceho majstra Premier League prišla za 29,5 miliónov libier z Bayeru Leverkusen ako náhrada za Trenta Alexandra-Arnolda. „Mimo hry bude do konca reprezentačnej prestávky, teda do 10. septembra. Očakávame, že po nej sa už vráti do zostavy,“ poznamenal Slot na tlačovke pred zápasom s Newcastleom. Do tréningového procesu Liverpoolu sa po zranení vrátil obranca Conor Bradley.
