Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Šport

Frimpong sa zranil, Liverpoolu by mal chýbať do septembra

.
Hráč Dortmundu Daniel Svensson (vpravo) a hráč Leverkusenu Jeremie Frimpong (druhý sprava) bojujú o loptu počas futbalového zápasu nemeckej Bundesligy medzi Bayer 04 Leverkusen a Borussia Dortmund v Leverkusene v nedeľu 11. mája 2025. Foto: TASR/AP

Frimpong sa zranil počas zápasu 1. kola Premier League, v ktorom Liverpool triumfoval nad Bournemouthom 4:2.

Autor TASR
Liverpool 21. augusta (TASR) - Holandský futbalový obranca Jeremie Frimpong z FC Liverpool bude niekoľko týždňov chýbať pre zranenie zadného stehenného svalu. Vo štvrtok o tom informoval tréner Arne Slot.

Frimpong sa zranil počas zápasu 1. kola Premier League, v ktorom Liverpool triumfoval nad Bournemouthom 4:2. Letná posila úradujúceho majstra Premier League prišla za 29,5 miliónov libier z Bayeru Leverkusen ako náhrada za Trenta Alexandra-Arnolda. „Mimo hry bude do konca reprezentačnej prestávky, teda do 10. septembra. Očakávame, že po nej sa už vráti do zostavy,“ poznamenal Slot na tlačovke pred zápasom s Newcastleom. Do tréningového procesu Liverpoolu sa po zranení vrátil obranca Conor Bradley.
.

Neprehliadnite

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska