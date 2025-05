Frimpong už oficiálne hráčom Liverpoolu: Som šťastný, že som tu

Liverpool 30. mája (TASR) - Holandský futbalista Jeremie Frimpong je novou posilou FC Liverpool. Do Anglicka prichádza z Bayeru Leverkusen, s „The Reds“ sa dohodol na päťročnom kontrakte. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.



Podľa vlastných slov sa mu o možnom prestupe rozhodovalo veľmi ľahko: „Agentom som hneď povedal, že je mi jedno ako to spravia. Som šťastný, že som tu.“ Pre odchovanca Manchestru City to medzi seniormi nie je premiéra na ostrovoch, za Celtic Glasgow odohral 36 zápasov. Holanďan sa upísal Bayeru v januári 2021. V Nemecku absolvoval dovedna 190 zápasov, vsietil 30 gólov a pridal aj 44 asistencií. Ofenzívny pravý obranca bol aj v najlepšej jedenástke sezóny nemeckej Bundesligy pre sezóny 2022/2023 a 2023/2024.



Frimpong zdôraznil aj úlohu krajana Arneho Slota, kouča Liverpoolu: „S trénerom som sa už párkrát rozprával, znel veľmi nadšene, zvýrazňoval moje kvality. Veľmi sa teším na našu spoluprácu. Už keď som sa s chlapcami v národnom tíme o ňom rozprával, vraveli mi, že je to najlepší tréner, akého kedy mali.“ Rodák z Amsterdamu zažil svoju premiéru v drese seniorskej reprezentácie v októbri 2023, odvtedy nastúpil do 12 stretnutí.