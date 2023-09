Fritz dovolil Menšíkovi len tri gemy a je v osemfinále US Open

muži - dvojhra - 3. kolo:



Novak Djokovič (Srb.-2) - Laslo Djere (Srb.-32) 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3,

Frances Tiafoe (USA-10) - Adrian Mannarino (Fr.-22) 4:6, 6:2, 6:3, 7:6 (6)

Rinky Hijikata (Austr.) - Č'-Čen Čang (Čína) 6:3, 6:3, 4:6, 6:3

Dominic Stricker (Švaj.) - Benjamin Bonzi (Fr.) 2:6, 7:5, 7:6 (4), 3:6, 6:2

Taylor Fritz (USA-9) - Jakub Menšík (ČR) 6:1, 6:2, 6:0

Borna Gojo (Chor.) - Jiří Veselý (ČR) 6:4, 6:3, 6:2

Ben Shelton (USA) - Aslan Karacev (Rus.) 6:4, 3:6, 6:2, 6:0

Tommy Paul (USA-14) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-21) 6:1, 6:0, 3:6, 6:3

New York 2. septembra (TASR) - Domáci americký tenista Taylor Fritz postúpil suverénnym spôsobom do osemfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Deviaty nasadený hráč si poradil za 1:27 h s Čechom Jakubom Menšíkom hladko 6:1, 6:2, 6:0.Jeho ďalším súperom bude Švajčiar Dominic Stricker, ktorý v súboji dvoch nenasadených hráčov zdolal v päťsetovej bitke Francúza Benjamina Bonziho 2:6, 7:5, 7:6 (4), 3:6, 6:2. Ďalej ide aj Fritzov krajan Ben Shelton po triumfe 6:4, 3:6, 6:2, 6:0 nad Rusom Aslanom Karacevom.rbský tenista Novak Djokovič sa natrápil na postup do osemfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodných dvoch setoch proti krajanovi Laslovi Djeremu ťahal druhý nasadený hráč za kratší koniec, no v ďalšom priebehu už súperovi nedal šancu a za 3:48 h zvíťazil 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3. V boji o postup do štvrťfinále nastúpi víťaz 23 grandslamových turnajov proti Chorvátovi Bornovi Gojovi.