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Fritz nastúpi vo finále turnaja ATP vo Washingtone proti Jodarovi
Taylor Fritz (USA-3) - Brandon Nakashima (USA) 6:3, 3:6, 6:3.
Autor TASR
Washington 2. augusta (TASR) - Americký tenista Taylor Fritz a Španiel Rafael Jodar nastúpia proti sebe vo finále dvojhry na turnaji ATP vo Washingtone. Fritz zdolal v úvodnom semifinále v pozícii nasadenej trojky svojho krajana Brandona Nakashimu 6:3, 3:6, 6:3. Jodar zvíťazil nad Čiľanom Alejandrom Tabilom 6:7 (6), 6:4, 6:4.
dvojhra - semifinále:
Taylor Fritz (USA-3) - Brandon Nakashima (USA) 6:3, 3:6, 6:3, Rafael Jodar (Šp.) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:7 (6), 6:4, 6:4
Taylor Fritz (USA-3) - Brandon Nakashima (USA) 6:3, 3:6, 6:3, Rafael Jodar (Šp.) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:7 (6), 6:4, 6:4