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Sobota 13. jún 2026
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Fritz postúpil do finále turnaja ATP v Stuttgarte

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Na snímke Taylor Fritz. Foto: TASR/AP

Druhý nasadený hráč zdolal v semifinále Alexandra Bublika z Kazachstanu dvakrát 6:4.

Autor TASR
Stuttgart 13. júna (TASR) - Americký tenista Taylor Fritz sa prebojoval do finále dvojhry na turnaji ATP v Stuttgarte. Druhý nasadený hráč zdolal v semifinále Alexandra Bublika z Kazachstanu dvakrát 6:4.



dvojhra - semifinále:

Taylor Fritz (USA-2) - Alexander Bublik (Kaz.-3) 6:4, 6:4
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