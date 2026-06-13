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Fritz postúpil do finále turnaja ATP v Stuttgarte
Druhý nasadený hráč zdolal v semifinále Alexandra Bublika z Kazachstanu dvakrát 6:4.
Autor TASR
Stuttgart 13. júna (TASR) - Americký tenista Taylor Fritz sa prebojoval do finále dvojhry na turnaji ATP v Stuttgarte. Druhý nasadený hráč zdolal v semifinále Alexandra Bublika z Kazachstanu dvakrát 6:4.
dvojhra - semifinále:
Taylor Fritz (USA-2) - Alexander Bublik (Kaz.-3) 6:4, 6:4
dvojhra - semifinále:
Taylor Fritz (USA-2) - Alexander Bublik (Kaz.-3) 6:4, 6:4