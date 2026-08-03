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Fritz uspel vo finále turnaja ATP vo Washingtone
V pondelkovom finále turnaja vo Washingtone zdolal v pozícii nasadenej trojky Španiela Rafaela Jodara v dvoch setoch 7:6 (2) a 6:4.
Autor TASR
Washington 3. augusta (TASR) - Americký tenista Taylor Fritz získal svoj jedenásty titul na okruhu ATP. V pondelkovom finále turnaja vo Washingtone zdolal v pozícii nasadenej trojky Španiela Rafaela Jodara v dvoch setoch 7:6 (2) a 6:4.
dvojhra - finále:
Taylor Fritz (USA-3) - Rafael Jodar (Šp.) 7:6 (2), 6:4
Taylor Fritz (USA-3) - Rafael Jodar (Šp.) 7:6 (2), 6:4