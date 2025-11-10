Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 10. november 2025Meniny má Tibor
< sekcia Šport

Fritz zdolal Musettiho v dueli A-skupiny turnaja majstrov

.
Taylor Fritz z USA oslavuje po víťazstve nad Talianom Lorenzom Musettim počas ich tenisového zápasu v rámci turnaja ATP World Tour Finals v Turíne v Taliansku v pondelok 10. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Američan síce v tretej hre čelil štyrom brejkbalom, ale servis si podržal a vzápätí zobral súperovi podanie. Náskok 3:1 napokon pretavil do zisku prvého setu.

Autor TASR
Turín 10. novembra (TASR) - Americký tenista Taylor Fritz úspešne vstúpil do bojov na turnaji majstrov v Turíne. Vlaňajší finalista vyhral v pozícii nasadenej šestky v A-skupine nad debutantom na podujatí Lorenzom Musettim z Talianska v dvoch setoch 6:3 a 6:4.

Musetti hral ešte cez víkend finále turnaja v Aténach proti Novakovi Djokovičovi a v pondelok neuspel ani proti Fritzovi. Američan síce v tretej hre čelil štyrom brejkbalom, ale servis si podržal a vzápätí zobral súperovi podanie. Náskok 3:1 napokon pretavil do zisku prvého setu. Talian nenašiel recept na Fritza ani v druhom dejstve, za stavu 1:1 opäť prišiel o svoj servis a manko už nedokázal zmazať. Fritz je na tak na čele skupiny spolu s najvyššie nasadeným Carlosom Alcarazom, ktorý v nedeľu zdolal Alexa De Minaura z Austrálie 7:6 (5), 6:2.

V pondelkovom večernom stretnutí od 20.30 h nastúpili proti sebe v B-skupine obhajca prvenstva Talian Jannik Sinner a Felix Auger-Aliassime z Kanady.

turnaj majstrov v Turíne

A-skupina (sk. Jimmyho Connorsa):

Taylor Fritz (USA-6) - Lorenzo Musetti (Tal.-9) 6:3, 6:4
.

Neprehliadnite

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

Týždenník: Budúcnosť železničných tratí

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky