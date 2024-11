Fritz zdolal v úvodnom zápase turnaja majstrov Medvedeva

turnaj majstrov - skupina Ilieho Nastaseho:



Taylor Fritz (USA-5) - Daniil Medvedev (Rus.-4) 6:4, 6:3

Turín 10. novembra (TASR) - Americký tenista Taylor Fritz úspešne vstúpil do turnaja majstrov v Turíne. V úvodnom zápase prestížneho podujatia v skupine Ilieho Nastaseho zdolal v pozícii nasadenej päťky štvorku "pavúka" Rusa Daniila Medvedeva 6:4, 6:3.Fritz počas celého stretnutia ťažil z výborného podania. Prvý set získal vo svoj prospech vďaka brejku v desiatom geme. V druhom dejstve finalista US Open odskočil Rusovi na 5:2 a zápas už s prehľadom dotiahol do úspešného konca. Vo večernom dueli nastúpili proti sebe najvyššie nasadený domáci Talian Jannik Sinner a Austrálčan Alex de Minaur.uviedol po zápase Fritz, ktorý dosiahol jubilejný 50. triumf v sezóne, ôsmy nad hráčom z elitnej svetovej desiatky.