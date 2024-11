Fritz zdolal Zvereva a je prvým finalistom na turnaji majstrov

turnaj majstrov v Turíne:



semifinále:



Taylor Fritz (USA-5) - Alexander Zverev (Nem.-2) 6:3, 3:6, 7:6 (3)

Turín 16. novembra (TASR) - Americký tenista Taylor Fritz sa stal prvým finalistom turnaja majstrov v Turíne. V prvom semifinále ako piaty nasadený zdolal dvojku "pavúka" Nemca Alexandra Zvereva po trojsetovom boji 6:3, 3:6, 7:6 (3). Američan v boji titul na záverečnom podujatí sezóny nastúpi proti víťazovi súboja medzi domácim Talianom Jannikom Sinnerom a Casperom Ruudom z Nórska.Fritz tak vylepšil svoje maximum na turnaji majstrov. Tým doterajším bolo semifinále spred dvoch rokov, keď nestačil na neskoršieho víťaza Novaka Djokoviča zo Srbska. Zároveň je prvým Američanom od roku 2006, ktorý postúpil do finále. Vtedy sa to podarilo Jamesovi Blakeovi.V prvom sete si obaja hráči suverénne držali podanie až do šiesteho gemu. Fritz v ňom brejkol súpera a Zverev tak prvýkrát na turnaji stratil podanie. Američan už svoju výhodu z rúk nepustil a v deviatej hre pri vlastnom podaní využil druhý setbal. Aj druhé dejstvo rozhodol jeden brejk, Nemec ho získal v štvrtom geme. Zverev potom ešte za stavu 4:2 odvrátil stratu podania a v deviatej hre využil pri vlastnom servise hneď prvú šancu na ukončenie setu. V rozhodujúcom ani jeden nedokázal získať brejk, aj keď mala nasadená dvojka päť šancí a Fritz tri. O postupujúcom musela nakoniec rozhodnúť skrátená hra. V nej od začiatku dominoval Američan. Fritz vyhral proti Zverevovi štvrtý zápas v rade a upravil vzájomnú bilanciu na 7:5.“ uviedol Fritz v pozápasovom interview. V prípade triumfu v nedeľňajšom finále bude prvým americký víťazom na turnaji majstrov od roku 1999, keď uspel Pete Sampras.