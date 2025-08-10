< sekcia Šport
Frličková vo finále siahala na bronz, napokon obsadila 4. miesto
Frličková nezopakovala svoj životný beh zo sobotňajšieho semifinále.
Autor TASR,aktualizované
Tampere 10. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Laura Frličková obsadila konečné 4. miesto vo finále behu na 100 m prek. na ME do 20 rokov. Vo fínskom Tampere finišovala v čase 13,38 sekundy a za bronzovou medailou zaostala iba o šesť stotín. Zlato získala Švajčiarka Jil Sanchezová (13,24).
Frličková nezopakovala svoj životný beh zo sobotňajšieho semifinále. V ňom vylepšila vlastný národný juniorský rekord časom 13,10. „Určite som dnes cítila únavu. Na izbe som pociťovala, že telo dáva výpoveď. Snažila som sa tlačiť, čo sa dalo a na rozcvičke som sa cítila ešte dobre. Beh sa mi nezdal tak dobrý, ako mal byť. Chcela som sa ťahať s ostatnými dievčatami a už som nerozmýšľala nad behom. Cítila som sa rozhádzane. Čas bol však lepší, ako by som reálne čakala, že budem mať,“ zhodnotila Frličková svoje finálové vystúpenie podľa Slovenského atletického zväzu (SAZ).
Frličková pred rokom vyhrala zlato na domácom európskom šampionáte do 18 rokov v Banskej Bystrici. Vtedy časom 12,86 dosiahla v rozbehu nový európsky dorastenecký rekord. „Určite to nie je tak, ako bolo pred rokom, že som dobehla s náskokom niekoľkých metrov. Aj tréner povedal, že to bude na stotiny až tisíciny, čo sa potvrdilo. Nie každý chce štvrté miesto. Ako som sem išla, tak som mala za cieľ postúpiť do finále po všetkých zdravotných a psychických komplikáciách. Som za to vďačná, aj keď mrzieť to ešte nejakú chvíľu bude,“ dodala 18-ročná slovenská šprintérka.
Finálový beh svojej zverenkyne zhodnotil aj jej kouč Luboš Komárek: „Majstrovstvá Európy vyšli nadmieru pozitívne. Vzhľadom na veci, cez ktoré sme sa v sezóne borili. Je to úžasný výsledok. Aj nevďačné štvrté miesta patria k športu a dúfam, že to Lauru posilní natoľko, že bude do ďalších šampionátov okej. Odhadol som, že päť až šesť dievčat môže bežať o medailu. Nemám jej čo vytknúť, odovzdala všetko, čo sa dalo.“
Účasť vo finále má za sebou aj Paula Perončíková v diaľkarskej súťaži. V sobotňajšej kvalifikácií skočila 618 cm a zaznamenala piaty najlepší výkon. Piate miesto obsadila aj v nedeľu, keď dosiahla v 5. sérii výkon 631 cm. Na bronzovú Ukrajinku Dianu Myrošničenkovú jej chýbalo 6 cm. „Veľmi som bola spokojná so svojím prvým pokusom. Škoda nedošľapu, že som netrafila ani dosku. Potom som sa už tak dobre necítila. Moja sezóna bola úžasná, som s ňou veľmi spokojná hlavne vďaka môjmu trénerovi. Žiaľ, dnes to nevyšlo tak, ako som si predstavovala, ale som vďačná za to, že som tu mohla byť,“ povedala Perončíková pre SAZ.
Zverenka trénera Michala Škvarku dosiahla najlepšie umiestnenie slovenskej diaľkarky v histórii MEJ, prekonala 9. priečku Iriny Beskrovnej z Grosseta 2001. „Popravde, keď som videl prvý pokus 628 cm bez dosky, som si myslel, že ´Paja´ skočí 650 ako nič. Veľmi jej nesedí, keď sú dlhé prestoje. Na to sa nevyhovárame. Keby mi niekto pred sezónou povie, že bude piata na Európe, tak to beriem všetkými desiatimi. Teraz to trochu mrzí, keďže medaila bola na dosah a formu na ňu mala,“ vyjadril sa Škvarka.
Frličková nezopakovala svoj životný beh zo sobotňajšieho semifinále. V ňom vylepšila vlastný národný juniorský rekord časom 13,10. „Určite som dnes cítila únavu. Na izbe som pociťovala, že telo dáva výpoveď. Snažila som sa tlačiť, čo sa dalo a na rozcvičke som sa cítila ešte dobre. Beh sa mi nezdal tak dobrý, ako mal byť. Chcela som sa ťahať s ostatnými dievčatami a už som nerozmýšľala nad behom. Cítila som sa rozhádzane. Čas bol však lepší, ako by som reálne čakala, že budem mať,“ zhodnotila Frličková svoje finálové vystúpenie podľa Slovenského atletického zväzu (SAZ).
Frličková pred rokom vyhrala zlato na domácom európskom šampionáte do 18 rokov v Banskej Bystrici. Vtedy časom 12,86 dosiahla v rozbehu nový európsky dorastenecký rekord. „Určite to nie je tak, ako bolo pred rokom, že som dobehla s náskokom niekoľkých metrov. Aj tréner povedal, že to bude na stotiny až tisíciny, čo sa potvrdilo. Nie každý chce štvrté miesto. Ako som sem išla, tak som mala za cieľ postúpiť do finále po všetkých zdravotných a psychických komplikáciách. Som za to vďačná, aj keď mrzieť to ešte nejakú chvíľu bude,“ dodala 18-ročná slovenská šprintérka.
Finálový beh svojej zverenkyne zhodnotil aj jej kouč Luboš Komárek: „Majstrovstvá Európy vyšli nadmieru pozitívne. Vzhľadom na veci, cez ktoré sme sa v sezóne borili. Je to úžasný výsledok. Aj nevďačné štvrté miesta patria k športu a dúfam, že to Lauru posilní natoľko, že bude do ďalších šampionátov okej. Odhadol som, že päť až šesť dievčat môže bežať o medailu. Nemám jej čo vytknúť, odovzdala všetko, čo sa dalo.“
Účasť vo finále má za sebou aj Paula Perončíková v diaľkarskej súťaži. V sobotňajšej kvalifikácií skočila 618 cm a zaznamenala piaty najlepší výkon. Piate miesto obsadila aj v nedeľu, keď dosiahla v 5. sérii výkon 631 cm. Na bronzovú Ukrajinku Dianu Myrošničenkovú jej chýbalo 6 cm. „Veľmi som bola spokojná so svojím prvým pokusom. Škoda nedošľapu, že som netrafila ani dosku. Potom som sa už tak dobre necítila. Moja sezóna bola úžasná, som s ňou veľmi spokojná hlavne vďaka môjmu trénerovi. Žiaľ, dnes to nevyšlo tak, ako som si predstavovala, ale som vďačná za to, že som tu mohla byť,“ povedala Perončíková pre SAZ.
Zverenka trénera Michala Škvarku dosiahla najlepšie umiestnenie slovenskej diaľkarky v histórii MEJ, prekonala 9. priečku Iriny Beskrovnej z Grosseta 2001. „Popravde, keď som videl prvý pokus 628 cm bez dosky, som si myslel, že ´Paja´ skočí 650 ako nič. Veľmi jej nesedí, keď sú dlhé prestoje. Na to sa nevyhovárame. Keby mi niekto pred sezónou povie, že bude piata na Európe, tak to beriem všetkými desiatimi. Teraz to trochu mrzí, keďže medaila bola na dosah a formu na ňu mala,“ vyjadril sa Škvarka.