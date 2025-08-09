< sekcia Šport
Frličková zlepšila vlastný rekord a je v semifinále 100 m prek.
Paula Perončíková postúpila do finále diaľkarskej súťaže.
Autor TASR
Tampere 9. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Laura Frličková prekonala na ME do 20 rokov vo fínskom Tampere svoj vlastný národný juniorský rekord a časom a 13,10 postúpila do semifinále. To ju čaká v nedeľu, rovnako ako prípadné finále.
„Nečakala som, že z môjho rekordu z minulého týždňa stiahnem až 19 stotín sekundy. Som veľmi rada, že som sa takto dokázala posunúť. Verím, že semifinále bude lepšie a finále ešte lepšie. Semifinále je až o takmer 24 hodín, finále potom večer, mám na regeneráciu veľa času,“ povedala Frličková pre Slovenský atletický zväz.
Paula Perončíková postúpila do finále diaľkarskej súťaže. V kvalifikácií skočila 618 cm a zaznamenala piaty najlepší výkon. Alex Hulka si o viac ako päť sekúnd zlepšil osobný rekord v rozbehu na 3000 m prek. na 9:05,29 min. Na postup do finále to však nestačilo.
V súťaži chodkýň na 10 km sa predstavili tri slovenské reprezentantky. Najlepšie sa umiestnila Tamara Indišková, ktorá obsadila 17. priečku časom 48:38,19 min. Petra Kusá si pripísala 19. miesto za 48:58,14 a hneď za ňou prišla na 20. mieste Kristína Zámečníková v čase 50:04,05.
