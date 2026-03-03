Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Frölunda získala rekordný piaty titul, Luleu zdolala 3:2 po predĺžení

Hokejista švédskeho klubu Frölunda. Foto: TASR/AP

Oba tímy sa stretli vo finále tejto súťaže po druhý raz.

Autor TASR
Göteborg 3. marca (TASR) - Hokejisti Frölundy pridali do svojej zbierky piaty titul v Lige majstrov, čím vylepšili svoj vlastný rekord. V súboji švédskych tímov zdolali v utorok v Göteborgu hráčov Lulea Hockey 3:2 po predĺžení.

Oba tímy sa stretli vo finále tejto súťaže po druhý raz. Pred jedenástimi rokmi sa v premiérovom ročníku LM radovala z doteraz jediného triumfu Lulea. Frölunda triumfovala v rokoch 2016, 2017, 2019 a 2020. Predošlé dva ročníky patrili švajčiarskym tímom (Zürich Lions a Servette Ženeva).

Frölunda našla premožiteľa iba dvakrát počas celého ročníka 2025/26, v hlavnej časti najskôr podľahla Sparte Praha (2:4). Neskôr v osemfinále prehrala s francúzskym Grenoblom, no napriek tomu v súčte oboch dueloch postúpila. Víťazstvo v kombinácii s remízou v odvete zabezpečilo čerstvému šampiónovi postup cez nemecký Ingolstadt vo štvrťfinále a v semifinále cez švédsky Brynäs.

Lulea dokázala v utorňajšom finále dvakrát zmazať náskok súpera. Na gól Nicklasa Lasuho reagoval na začiatku tretieho dejstva Eetu Koivistoinen. Keď už to vyzeralo, že presný zásah Jacoba Petersona bude víťazný, prišlo vyrovnanie 16 sekúnd pred treťou sirénou pri hre bez brankára. Odrazený puk dostal do siete Otto Leskinen a poslal duel do predĺženia. V ňom rozhodla presilová hra štyroch proti trom, ktorú si zahrala Frölunda a „zlatý“ gól strelil Jere Innala.

Liga majstrov 2025/26 - finále /Göteborg/:

Frölunda HC - Lulea Hockey 3:2 po predĺžení (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)

Góly: 22. Lasu, 48. Peterson (Tömmernes, Innala), 65. Innala (Tömmernes, Ruotsalainen) - 42. Koivistoinen (Brome, Omark), 60. Leskinen (Tardif, O'Neill). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Sternat (Rak.) – Lundgren (Švéd.), Niittylä (Fín.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0

Frölunda: Normann – Tömmernes, Johannesson, Högberg, Nilsson, Heens, Folin – Egli, Born – Weissbach, Peterson, Friberg – Innala, Ruotsalainen, Cederqvist – Lindholm, Niederbach, Stenberg – Dower Nilsson, Lasu, Hasa
Lulea: Ward – Gustafsson, Allard, Leskinen, Laaksonen, Sellgren, Själin, Engsund, Granberg – Hedqvist, O'Neill, Shinnimin – Levtchi, Andreasson, Nurmi – Brome, Koivistoinen, Omark – Tardif, Liedes, Eriksson


prehľad víťazov Ligy majstrov:

2014/2015 – Lulea Hockey (Švéd.)

2015/2016 – Frölunda Indians (Švéd.)

2016/2017 – Frölunda Indians

2017/2018 – JYP Jyväskylä (Fín.)

2018/2019 – Frölunda Indians

2019/2020 – Frölunda Indians

2020/2021 – nehralo sa pre pandémiu Covid 19

2021/2022 – Rögle BK (Švéd.)

2022/2023 – Tappara Tampere (Fín.)

2023/2024 – Servette Ženeva (Švajč.)

2024/2025 - Zürich Lions (Švajč.)

2025/2026 - Frölunda HC
