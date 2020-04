Froome dal na známosť, že jeho zotavenie je takmer úplné

Londýn 12. apríla (TASR) - Britský cyklista Chris Froome v nedeľu na sociálnej sieti potvrdil, že jeho zotavenie z tvrdého pádu z minulého roka je "už takmer úplné". Štvornásobný víťaz Tour de France absolvoval koncom februára na pretekoch v Spojených arabských emirátoch návrat do súťažného kolotoča.



Tridsaťštyriročný Brit spadol vlani v júni počas tréningu pred pretekmi Criterium du Dauphine v takmer 60-kilometrovej rýchlosti z bicykla a následne narazil do múru. Ihneď po nepríjemnom páde ho vrtuľníkom transportovali do tamojšej nemocnice. Utrpel viaceré ťažké zranenia, najvážnejším bola zlomenina stehennej kosti. "Zotavenie išlo dobre a môžem teraz povedať, že je už takmer úplné. Stále ešte cvičím isté partie, aby boli silnejšie, ale už som v normálnom tréningu, hoci len na trenažéri," uviedol jazdec tímu Ineos na sociálnej sieti. Informovala agentúra AFP.