Froome opäť vynechá Tour de France, Israel povedie Gee

Paríž 21. júna (TASR) - Britský cyklista Chris Froome z tímu Israel Start-Up Nation sa nepredstaví na tohtoročnej Tour de France. Na najprestížnejších etapových pretekoch sveta nebude štartovať už druhý rok za sebou, izraelská stajňa ho nezaradila do osemčlennej nominácie.



Tridsaťdeväťročný Froome je štvornásobný víťaz TdF (2013, 2015, 2016 a 2017) a patrí medzi najúspešnejších cyklistov v histórii, no od vážnej nehody v roku 2019 už nedosiahol výraznejšie výsledky. Tím povedú Kanaďan Derek Gee a Walesan Stevie Williams. "Som neuveriteľne nadšený, že mám pred sebou svoje prvé Tour. Je to skutočne detský sen," uviedol 26-ročný Gee, ktorý v júni obsadil tretie miesto na Critérium du Dauphiné.



Vo farbách Israelu Start-Up Nation sa na Tour predstavia Pascal Ackermann, Guillaume Boivin, Jakob Fuglsang, Hugo Houle, Krists Neilands a Jake Stewart. Preteky sa začínajú v talianskej Florencii 29. júna a potrvajú do 21. júla. Informácie priniesla agentúra AFP.