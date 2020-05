Froome: Tour bez divákov si viem len ťažko predstaviť

Paríž 3. mája (TASR) - Britský cyklista Chris Froome si vie iba ťažko predstaviť, že sa 107. ročník Tour de France uskutoční bez divákov. "Starú dámu" preložili pre pandémiu koronavírusu, podľa nového termínu by sa mala začať 29. augusta.



"Tour môže teoreticky odštartovať a fanúšikovia ju budú môcť sledovať na televíznych obrazovkách. Veľký otáznik však visí nad tým, či by organizátori dokázali zabrániť divákom, aby počas etáp stáli pri trati," citovala štvornásobného celkového víťaza Tour agentúra SID. Francúzska vláda v utorok predĺžila zákaz organizovať veľké športové podujatia do konca augusta.