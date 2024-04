Frühauf ocenil hru Nemcov: Je na nás ako zareagujeme v sobotu

Kaufbeuren 19. apríla (TASR) - Sedem zápasov trvala šnúra víťazstiev slovenských hokejistov. Odštartoval ju novembrový duel na Nemeckom pohári proti domácemu výberu (2:1) a práve Nemci ju zverencom Craiga Ramsayho aj pretrhli. Podľa asistenta trénera Petra Frühaufa však bola štvrtková prehra (3:7) v prípravnom stretnutí v Kaufbeurene úplne zaslúžená.



Slováci držali krok s húževnatým súperom len v úvodnej dvadsaťminútovke, ktorá sa skončila nerozhodne 2:2. Potom už Nemci postupne zvyšovali náskok. "Majú naozaj kvalitný káder. Boli fyzickejší, prehrávali sme veľa súbojov a nemali sme dobré buly. Len sme naháňali puk namiesto toho, aby sme ho mali my na hokejkách. Sú veľkí a rýchli a mali sme problém ustáť niektoré situácie. Ale majú aj technických hráčov a dokázali využiť šance. Bolo ťažké presadiť sa cez ich húževnatú defenzívu," povedal pre TASR asistent trénera Peter Frühauf.



S Nemcami predtým odohrali Slováci v tejto sezóne tri zápasy, vo všetkých uspeli. Zdolali aj Nórov a Lotyšov a pred týždňom aj dvakrát Švajčiarov. "Mal som v hlave, že to je možno aj dobré po tejto sérii po prvý raz prehrať. Počítal som tie víťazné zápasy. Ale vedel som, že nás čakajú ťažšie zápasy ako proti Švajčiarom. Nemci boli efektívni v presilovkách, ale najväčší rozdiel bol v tom, že nás fyzicky prehrali," dodal Frühauf.



Slovákom chýbalo najmä viac dravosti, tou naopak domáci hýrili: "Videli sme, že sme nemali takú energiu, ale niekedy to tak je, dlhý deň, večerný zápas, nesadlo to. To sa stane. Potom vás súper potrestá. Ale netreba robiť paniku. My si to rozoberieme a oddýchneme si a verím, že my budeme v sobotu tí, ktorí budú energickejší."



Veľký rozdiel v zápase bola aj hra v bránkovisku. Brankár Dávid Hrenák inkasoval dvakrát po situácii, keď vyrazil puk a následne si slovenská defenzíva nepostrážila dorážku. "My sme ako tím zlyhali. Musíme si pripustiť, že sme nehrali ako tím v kritických momentoch a na každom poste sme boli horší. Ale to sa stane, nepanikárime, vieme, že máme kvalitu a vieme, že to chalani vedia zvládnuť. Takže sa dobre pripravíme na sobotný zápas," uviedol Frühauf.



Asistent trénera však vyjadril aj spokojnosť a to s presilovkami. Slováci využili dve zásluhou Róberta Lantošiho a Olivera Okuliara. "Je tam posun, ale stále môžeme byť lepší, môžeme mať viac striel. Musíme tomu veriť, že nebudeme hľadať najlepšiu hernú kombináciu, niekedy je účelná jednoduchosť. Videli sme, že po strele sú šance, narobí to chaos vo formácii súpera. Určite musíme zvýšiť početnosť streľby."



Prehra o štyri góly je podľa Frühaufa dobrá aj z iného pohľadu a realizačný tím bude sledovať, ako na ňu v zareagujú hráči v sobotňajšej odvete. "Keď sa skladá tím na MS, tak ide o strašne veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie. A jeden z nich je, aby hráči zvládali hrať pod tlakom, na šampionáte nás čakajú zápasy každý deň. Na to všetko prihliadame a na to nám slúži príprava, aby sme videli chalanov aj v týchto kritických situáciách. A jedna teraz nastala, keďže sme prehrali. Budeme sledovať ako na to zareagujú v sobotu."







/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/