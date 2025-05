Frühauf po prehre 0:5 so Švédmi: Nebavme sa o facke

Štokholm 10. mája (TASR) - Dôvodov piatkovej hladkej prehry slovenských hokejistov 0:5 so Švédmi na MS v Štokholme je podľa Petra Frühaufa viacero. Asistent hlavného trénera Vladimíra Országha po zápase uviedol, že Slováci strácali najmä v osobných súbojoch.



Domáci v piatok večer pred zaplnenou Avicii arénou v Štokholme zvládli úlohu favorita a už v prvej tretine dali tri góly. „Výsledok vyzerá inak, ale začiatok sme vôbec nemali zlý. Prišli sme veľmi dobre nastavení, aj systémovo a bolo to aj cítiť. Ale samozrejme Švédi, pri tej kvalite ktorú majú, potrestali v prvej tretine každú chybičku, ktorú sme spravili. A potom sa už s tým batohom ťažko hrá proti takému súperovi. Mali sme úseky, kedy nás Švédi zatlačili, ale majú na to kvalitu, rotovali v našej defenzívnej zóne,“ povedal Frühauf.



Priznal, že osobné súboje boli jedným z rozhodujúcich faktorov zápasu: „S tým sme mali trošku problém, musíme sa zlepšiť v súbojoch. Súboje musíme zastavovať, nám sa nepodarilo brzdiť švédskych hráčov v rýchlosti. V tom bol rozdiel, keď sa Švédi dostávali do tých pozícií, oni sa cítia komfortne v rotáciách, v kombináciách. Striel nemali veľa, ale bolo vidno, že ak vystrelia, tak tá strela je pripravená, neplytvajú strelami, na čo sme boli nachystaní. Ale bohužiaľ, kvalita a zakončenie, prečítanie našej malej chybičky, to je ten rozdiel medzi nami.“



Úvodný zápas MS ukázal veľa vecí najmä nováčikom, proti Švédom ich nastúpilo sedem. „Áno, pre viacerých to bol prvý zápas na MS. A hneď sme ho hrali proti domácemu tímu, ktorý má veľkú kvalitu. Ale nebavme sa o facke. My sa potrebujeme nastaviť pozitívne. Čakajú nás teraz naozaj dôležité zápasy a teraz nie je čas na to sa utápať v tom, že sme dostali viac gólov, ako sme všetci chceli a my teraz naozaj musíme tých chlapcov nastaviť na ďalší zápas. Lebo kvalita je aj u Slovincov. Budeme hrať proti súperovi, ktorý možno nebude až tak rýchly, tam sa možno ukáže naša korčuliarska zdatnosť. Ja verím, že budeme my zase naopak tí rýchlejší v ďalšom zápase.“



Celý duel odchytal Patrik Rybár. Frühauf nechcel prezradiť, ako prebiehal výber brankárov na tento zápas. „Nebudeme o tom hovoriť, už sme to povedali. Ideme podľa nejakého kľúča.“