Frühauf po Švédsku: Bolo ťažké zastaviť rozbehnutého súpera

Ostrava 22. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti v utorok večer nezaskočili suveréna základnej skupiny a prehru so Švédskom 1:6 považovali za najslabší výkon na MS. S ostravskou fázou šampionátu sa rozlúčili vysokou prehrou, z ktorej sa chceli poučiť, no zároveň ju aj čo najskôr vypustiť z hláv. Reprezentantov mrzelo aj zranenie útočníka Martina Pospíšila, o ktorom asistent trénera Peter Frühauf bezprostredne po zápase nemal podrobnejšie informácie, naopak jednu príjemnú spomienku bude mať obranca Michal Ivan, ktorý strelil svoj prvý gól na MS.



Prvá tretina záverečného zápasu ostravskej B-skupiny bola na strely nerozhodná 11:11, no gólovo (1:0) i herne vyznela v prospech Švédov. Tí svoju prevahu potvrdili tromi gólmi v druhej časti a z presvedčivého výkonu nepoľavili ani v tretej. Napokon dosiahli aj v siedmom zápase v skupine plný bodový zisk, pričom v piatich z nich triumfovali rozdielom troch a viac gólov. "Ukázali kvalitu. Nás mrzí, že sme nedokázali streliť viac gólov v úsekoch, v ktorým sme mali viac z hry. V presilovkách sme dvakrát nastrelili žŕdku. Druhý a tretí inkasovaný gól nás zmrazili, súpera dostali na koňa a potom už bolo ťažké zastaviť ho, zvlášť, keď viete, že najdôležitejší zápas vás ešte len čaká," konštatoval Frühauf.



Už v prvej tretine sa zápas skončil pre útočníka Martina Pospíšila, ktorý odstúpil po tom, čo vrazil na mantinel. V súčte s absenciou ďalšieho centra Mareka Hrivíka, ktorý do duelu nenastúpil, to bola mimoriadne nepríjemná situácia. "Martin išiel do nemocnice na vyšetrenia. Aj keď sme ich dokázali nahradiť, takéto niečo vždy naruší určitú chémiu. Sú to však situácie, ktoré sa stávajú každému tímu, takže sa na to nebudeme vyhovárať," poznamenal Frühauf a dodal, že nielen Hrivík, ale Andrej Kudrna, ktorý proti Švédom nehral, by mali byť na štvrťfinále v poriadku.



Slovenský tím od úvodu MS trápi nízka úspešnosť presiloviek, ktoré sa tréneri pokúsili oživiť zmenou zloženia špeciálnych formácií. Proti lídrovi skupiny sa Slováci päťkrát dostali k početnej výhode, no neskórovali a s jedným gólom z 23 presiloviek sú s úspešnosťou 4,35 percenta na poslednom 16. mieste. "Hneď v prvej trafil Libor Hudáček žŕdku, potom sme do konštrukcie trafili ešte dvakrát. Boli sme blízko ku gólu, no šťastena sa k nám nepriklonila."